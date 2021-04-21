ESG投資從國際風行到台灣，成為當今最熱門的投資顯學。有鑑於ESG長期的投資潛力，「鉅亨買基金」(21)日結合鋒裕匯理、法銀巴黎、百達與瑞銀等擁有ESG豐富投資經驗的四家資產管理業者，共同舉辦「2021鉅亨永續投資趨勢論壇」。「鉅亨買基金」表示，在環保意識抬頭、肺炎疫情助攻，以及各國政府相繼推出的政策紅利加持下，ESG已經是無法抗拒的長期投資趨勢，「ESG」將是未來投資人的重要指引，成為基金投資領域裡不可或缺的「GPS」！

「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，ESG開始受到法人機構的重視，管理規模高達3,925億美元的加州退休基金與1.27兆的挪威主權財富基金，都已經將ESG納入投資決策的一環。這些國際重量級基金的行為，也促使其他資金紛紛跟進，根據預估，2021年全球ESG相關基金管理規模將達37.8兆美元，到2025年，管理規模更可突破50兆美元，佔全部投資比重將超過1/3，此資金動能不容小覷。

提到ESG，不少人會直覺地與過去的太陽能或綠能做連結，對ESG是否能帶給投資人好的績效感到懷疑。張榮仁認為，受到疫情為全球經濟帶來衝擊，不少已開發國家趁機加大政府支出，除了促進就業與投資，還希望一口氣解決氣候變遷的問題。目前歐盟已經公佈5,500億歐元的投資計劃，美國則提出2.35兆美元的基礎建設方案。政府帶頭的大量投資，加上承諾的無碳發電、禁售燃油車時程表，這些政策極可能讓我們處在石化燃料的終點，與開創和地球永續存活的起點。所以，現在正是ESG投資好的機會點。

鋒裕匯理投信總經理黃日康指出，其實自2013年起機構投資者已開始重視ESG，在資金行情推動下，ESG可望為投資人帶來良好報酬。根據Bloomberg資料統計，從2013年至2020年11月，MSCI ESG 領導者(Leaders)指數漲幅優於MSCI世界指數。鋒裕匯理資產管理在2000年即成立專屬的ESG專業團隊，並於2006年簽署聯合國責任投資原則(PRI)，是首批簽署的業者之一。在PRI評鑑表現亦深獲肯定，已連續六年於策略與公司治理分類獲得最高評級「A+」級。鋒裕匯理資產管理於責任投資總管理資產為4135億美元，且規模持續攀升。

法銀巴黎投顧總經理陳能耀表示，法國巴黎資產管理落實ESG起步很早，且在2012年全面執行聯合國全球公約。隨後，法國巴黎資產管理制定集團層級的永續發展策略，以五大核心積極實踐永續投資。另外還特別重視3E前瞻觀點，包括指能源轉型（Energy transition）、環境永續（Environmental sustainability）及公平發展與成長（Equal and inclusive growth），與聯合國可持續發展目標(SDG)相呼應。法國巴黎資產管理達20年永續投資經驗，榮獲英國非營利組織Share Action 2020年全球評比第二名。

百達投顧總經理林秋瑾指出，ESG投資需要落實在投資研究、投資流程、客戶報告與參與所投資企業在進行公司決策的所有過程，不只是在框框裡打勾這種流於形式的作為而已。以百達環境機會的投資策略而言，先透過地球邊界理論篩選環境足跡低、排除爭議企業、選擇至少對一個環境面向有正貢獻的企業、同時要考量主題純度，並綜合考量營運能力與ESG表現，層層挑選出具有前瞻性的企業。現正處在風向轉變的投資甜蜜點上，在法規越來越嚴、揭露透明度越來越高的要求下，這些對地球帶來正貢獻的企業將能受惠。

瑞銀投信總經理焦訢則表示，當前全世界面臨人口成長、人口老化與都市化三大不可逆的超級趨勢，對地球與人類社會造成深遠影響。也正因此，我們歸納出特有的兩大主題，即「環境保護」及「人類照顧」，繼而衍生出多達20項長期投資主題，這些都是和ESG或「環境保護」、「人類照顧」環環相扣的投資主題。瑞銀20幾年前即開始發展ESG投資策略，目前所管理的主動式基金皆已將重要ESG因子整合到分析研究與選股流程中，提供給投資經理人使用，有效改善整體投資組合的報酬／風險，以更精準掌握ESG評分高的公司及相關投資機會。

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