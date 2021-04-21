國立故宮博物院21日表示，今年臺灣文博會「Supermicros數據廟－匯聚相信的力量」熱鬧登場，國立故宮博物院結合當期特展「貨郎圖」策劃展位主題，4月21日～25日於松山文創園區，打造期間限定、復刻懷舊的「故宮療癒雜貨店」。現場超過200件熱門商品，還有文博會限定優惠，快來一趟好逛、好買更好玩的時光懷舊之旅吧！

故宮表示，「貨郎」是古代賣雜貨的小販，他們挑著貨擔或推著獨輪車，上面擺滿目不暇給的百貨商品，像是縮小版的行動雜貨店。今年故宮在文博會展位推出琳瑯滿目的熱銷商品，與古時貨郎一樣，帶給民眾選購的樂趣與幸福感。

除了上班族喜愛的創意辦公小物，故宮提到，「療癒心靈系」矚目新品推薦故宮與百年品牌明星花露水合作推出「天后香水」，發想自故宮典藏唯一媽祖圖像〈天后安瀾〉，蘊含祈福天后媽祖保庇平安。另有「八吉祥刺繡平安符」，結合故宮典藏國寶級文物《龍藏經》祈福元素，讓你把迷你版《龍藏經》帶著走，守護你的每一天。

故宮指出，現場除享有文博會限定9折優惠，消費不限金額即贈「療癒太空泡泡」（每日限量48組），單筆消費滿千再送「療癒戳戳樂」一次（每日限量40組），有機會抽中故宮熱銷商品及文博會限定的「故宮文物尪仔標」（每日限量10組）。歡迎民眾來一趟「故宮療癒雜貨店」，感受滿滿的復古懷舊風情！

(工商 )