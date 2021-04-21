疫情翻轉改變人們的生活習慣，採「零接觸」的行為模式日益創新！其中，新創團隊-優思馬特科技率全國之先、推出零接觸下車鈴應用系統「uniB」APP，搭乘台中公車民眾透過手機APP運作，即可啟動下車鈴，目前已與台中客運及全航客運簽訂合作意向書，21日正式上線試營運！

uniB零接觸下車鈴堪稱是全球公車業者創舉，台中市也是六都首先成功應用實施在行駛路線的城市。

「優思瑪特(Uni-Smart)」是由修平科技大學畢業、目前攻讀東海資工所的陳虔逸及王政堯所成立的新創公司。過去一年來陸續接受台中市經發局青創夢想家孵化計畫團隊及中科智慧機器人自造基地加速器創業輔導下，榮獲經濟部SBIR計畫「安心搭車之非接觸式公車下車鈴防疫防護系統」補助，分別與台中客運及全航客運簽訂合作意向書。

第一階段在41、58及201路線公車全面裝設「零接觸下車鈴」系統，21日正式上線試營運，這三條公車路線，沿線經過多所學校，搭乘公車的學生與乘客可善加利用uniB數位下車鈴，以維護自我健康。

陳虔逸表示，鑑於長時間搭乘的大眾運輸工具公車，本身為不具空氣交換過濾系統之擁擠密閉空間，來往不特定乘客眾多及不易掌握身分，無法確實做到實名制登記，公車行駛期間，司機也無法定時消毒下車鈴實體按鍵，因此公車是公認具傳染病毒高風險場所。目前除要求乘客搭乘期間全程戴口罩外，應該提供更主動的自我防護機制，進一步保護搭乘公車的學生族群及老弱婦孺們。

他說，優思瑪特開發uniB APP，係採用短距離低功耗的藍牙無線技術，乘客上車後只要開啟藍牙，不需要登錄個資或進行配對，沒有個資外洩或中斷乘客配戴藍牙耳機聽音樂等疑慮。

此外，uniB操作介面平易近人，其要訣是「下車按兩次；第一次，找車，第二次，鈴響」。第一次點擊開啟APP，即可自動偵測及顯示所搭乘的公車業者及車號；再按第二次，即可觸發下車鈴，但不會觸發附近其他公車的下車鈴，整個操作流程皆與實體下車鈴相同，簡單、直覺又快速。

陳虔逸強調，「零接觸下車鈴」系統為避免少數人惡意觸發下車鈴，進而影響司機行駛或靠站、起站的安全性，每支手機針對每班公車限制觸發兩次APP，乘客因超過兩次觸發而被限制或未攜帶手機，仍可透過實體下車鈴來實現，完全不影響下車權利；此外，當轉乘其他班次公車，上一班公車的次數限制馬上解除及重置，可以輕鬆完成公車轉乘。

(工商 )