Janet謝怡芬21日出席「戀職人送愛心，開元百萬助學計畫」公益活動起跑記者會，她已連續代言戀職人鮮奶13年，2月底剛生下小兒子Dylan的她看起來身材依舊苗條，她笑說：「真的有住男生宿舍的感覺，Dylan現在脖子已經挺了，很壯可以當運動員。」並慶幸有阿嬤在，不然兩個兒子真的讓她忙不過來。

提到Dylan，Janet笑稱他的奶量比大兒子Egan當時大，一天可吃到1000CC左右，「現在的奶水還比Egan那時多，可能因為是親餵，所以瘦很快，褲子可以穿回來了，但肚子還沒有消」。她之前第一胎親餵到9月大，這胎則視情況而定，她笑說：「最近有點塞奶，小孩很可憐，我把他叫起來吸」。她讚Egan是溫馨好哥哥，看到弟弟會讚好可愛，「我們會想辦法不讓他覺得，因為弟弟出生就忘記他存在」。

Janet產後身材迅速恢復。（吳維書攝）

Janet提及小兒子Dylan名字源自於海，Egan則是土，至於是否再生下一胎？她笑喊：「已經2個很滿足了，年紀有一點，而且萬一又是男的，婆婆就生了4個男生，我不要冒這個險，雖然還是希望有女兒，但才剛生完2個月，不急啦。」

(中時 )