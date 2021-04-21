台鐵太魯閣號事故釀49位民眾不幸罹難，前交通部長林佳龍昨正式交棒給王國材，另宣布台鐵局長由現任副局長杜微接任。國民黨主席江啟臣今天痛批，交接典禮完全看不到扛責任，只看到光榮卸任，令人憤怒，並下令黨團要續追後續監督與究責，一定要為49條無辜生命討公道。

國民黨中常會今天下午除了邀請環境品質文教基金會董事長謝英士報告氣候變遷，也請消基會交通組召集人李克聰針砭台鐵安全改革，李說，閣揆蘇貞昌基於本位主義未核定台鐵總體檢報告，各單位推諉卸責，民進黨派系鬥爭致政策難以制定有效執行。

李克聰痛批，執政者只想躲避政治風險，而「有組織的不負責任」，使得未來風險只會持續不斷再肇禍。談到台鐵改革的風險管理，李建議中長期進行組織效能改造時，能朝向車路分離的公司化發展，基礎工程由台鐵局負責，營運則由台鐵公司主責。

國民黨主席江啟臣聞言後嚴正表示，太魯閣號事故後很難過，但昨天交通部長交接典禮，只看到林佳龍光榮卸任，王國材開心上任，完全看不到對事件的檢討，而懸缺3個多月的台鐵局長竟由台鐵局副局長杜微升任，坐實行政團隊不把人命當回事。

隨後，江啟臣在會中下令黨團未來要落實質詢與政策監督，必須替49條無辜生命討公道，尤其後續監督與究責。中常委高思博建議應把相關意見納入鐵路法修法，江聽聞後也表示贊同，還說去年因交通事故受傷高達48萬多人，這樣的傷亡不輸給戰爭，也使得外國觀光客訪台擔憂交通，影響台灣在國際的形象。

(中時 )