和春技術學院遭教育部勒令110年學年度停招，高教工會今(21)日表示，該校高層爭議重重，歷來已有諸多披露，在前立委羅傳進擔任董事長、前立委羅世雄任執行長與其妻副校長呂綺修家族把持下，並未正派辦學，強力呼籲教育部盡速解除和春董事職務，全面改派公益董事。

高教工會表示，2013年11月便陪同和春教師召開記者會，揭露校方違法強逼老師簽下不合理附約。2017年9月該校遭媒體披露，傳出疑似招攬數百名「幽靈學生」，以詐領教育獎補助款。

高教工會提到，相關問題爆發迄今，教育部遲無實際作為，雖對和春「專案輔導」6年，卻沒有改正該校辦學不力的情況，也未更替違法重重、由羅氏家族把持的董事和執行長等職務。期間多位和春教師同樣遭校方以訴訟逼迫噤聲，或遭學校惡意逼退，改聘更為弱勢之專案教師填補，侵害師生權益。

高教工會指出，根據和春技術學院公布經會計師查核的108學年度學校財務報表，學校資產仍有新台幣16億3998萬元之多。以現有和春學校學生688名，教師48名的規模而言，和春要先停招，但繼續聘任師資，確保既有已入學之學生原校畢業權利，再做停辦並將校產歸公處理，理當並無困難。

高教工會認為，如真有困難，也可向退場基金融資，以妥適照顧師生為優先。但任由一群屢屢違規、把學校辦倒的家族繼續把持，加上當前私校退場後改辦其他事業的漏洞又未受控制，如此期望當然是緣木求魚。

高教工會呼籲，教育部既然命令和春全部停招，就不該再任由和春原有高層恣意處理師生權益，應當以和春長期種種辦學不力、無法正常達成辦學目的的事實為依據，依《私立學校法》第25條規定，向法院聲請解除和春既有全體董事，改派公益董事，以確保師生權益和校產公共性。

(旺報 )