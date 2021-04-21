失蹤21年成無名屍返家　警重啟冷案神人助團圓

新北市海山警分局有一名尋人高手蔡淑女，過去破獲多起失蹤案，經驗相當豐富。在去年10月時，意外發現了一件未結失蹤案件。令她好奇的是，這個案件的發生日與報案日整整差了5年，她認為事情不單純，立刻連繫報案的洪姓女子，這才得案情內幕。
這名37歲的洪姓女子回憶，自己雙親離異。父親原是開朗的人，卻在自己小六時發生了人生中重大轉變，從此變得悶悶不樂。之後父親就消失在她身旁。蔡淑女巡佐認為，也許是因為久病厭世，選擇離家，因此從這個方向著手調查。
由於失蹤日期不確定，因此蔡淑女在這部分下了一番功夫。經詳細核對相關特徵、地緣關係等。終於發現民國89年8月14日，新北市三重區得忠孝橋下淡水河的1具無名屍，身高特徵十分接近。
礙於這具無名屍並無留下DNA，因此需要家屬協助提供DNA做比對。洪男只有一個女兒，因此警方採集洪女唾液送往法務部法醫研究所比對，初步確認這具無名屍體與洪姓女子有關係。但為求慎重，還需要另一名關係人提供DNA。蔡淑女表示這個過程中一度遇上瓶頸，因此案件拖了一個多月才完成。
最後蔡淑女也向《中時新聞網》透露，其實過去也碰上許多離奇的失蹤案件，而目前全台只有新北市有這樣的尋人技術，期許未來能夠幫助到更多的人。
(中時新聞網)
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