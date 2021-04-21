大陸國務院聯防聯控機制21日召開記者會，介紹新冠疫苗接種有關情況。已接種疫苗的民眾之後是否需要繼續補打疫苗呢？會上，大陸疾病預防控制中心研究員邵一鳴表示，現在疫苗有效時間在半年左右，確切時間還在研究中。
邵一鳴表示，針對疫苗有效時間，目前在半年左右，各個疫苗廠商，包括各個國家的免疫規劃部門都在研究這些數據。什麼時候需要加強，要根據數據做出科學的決定，並稱，有可能會像呼吸道傳播的其他疾病比如流感一樣，每年需要加強，這有待於最後數據的分析。
(中時 )
大陸國務院聯防聯控機制21日召開記者會，介紹新冠疫苗接種有關情況。已接種疫苗的民眾之後是否需要繼續補打疫苗呢？會上，大陸疾病預防控制中心研究員邵一鳴表示，現在疫苗有效時間在半年左右，確切時間還在研究中。
邵一鳴表示，針對疫苗有效時間，目前在半年左右，各個疫苗廠商，包括各個國家的免疫規劃部門都在研究這些數據。什麼時候需要加強，要根據數據做出科學的決定，並稱，有可能會像呼吸道傳播的其他疾病比如流感一樣，每年需要加強，這有待於最後數據的分析。
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