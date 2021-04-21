女星Angelababy(楊穎)擁有四分之一德國血統，五官精緻而深邃，當年就因這天使般的外型走紅，被封為「完美女神」，而即便已年過30並結婚生子，Baby仍長年維持嬌俏模樣，近日為了拍攝工作染了一頭藍髮，還罕見穿了超低胸洋裝，成果讓人為之驚艷，既夢幻又性感，宛若人間精靈。

Angelababy這兩年總因婚變傳聞而登上新聞版面，日前更爆出夫妻倆賤賣位於武漢的一線湖景豪宅，被疑在為分產作準備，又掀一波婚變傳聞，但相較於外界的起伏動盪，夫妻倆照常工作、照顧孩子，Baby昨天為時尚雜誌《COSMOhits》接下重大挑戰，竟將一頭長髮染成超動漫風的藍色，而不愧是臉讚女神，如此驚人的髮色，她可說是輕鬆駕馭。

Baby為時尚雜誌扮演藍髮人魚公主。(取材自COSMOhits微博)

只見Baby將整頭長髮染成高彩度的灰藍色，編成了兩股辮，搭配紅唇妝，更凸顯她的立體五官與白皙嫩膚，此外，Baby還罕見地換上黑色大U領低胸緊身洋裝，身形纖細得超乎常理，胸口雙球近乎溢出，身材看起來超有料，讓人為之驚艷。

Baby公開自拍花絮照，沒修圖幫襯仍自帶仙氣。(取材自Angelababy微博)

與此同時，Baby也公開自己掌鏡的花絮照，只見她換了同色系寬鬆上衣，但髮型與彩妝都維持不變，沒用上修圖幫襯，仍是零瑕疵，讓人直呼她根本自帶仙氣，「這是什麼神仙身材」、「根本人魚公主！」，就是傳說中的「漫撕女」無誤，比二次女主角還完美。

(中時新聞網)