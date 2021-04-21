新北市78歲的陳姓男子照顧重度腦性麻痺女兒50年，去年因新冠肺炎疫情嚴重無法帶牙痛的女兒就診，陳男不忍女兒受苦用棉被悶死她，台北地院將他輕判2年6月，他提上訴，台灣高等法院21日開庭，陳的律師提精神抗辯求輕判。

陳姓男子由兒子陪同下出庭應訊，他對殺害自己女兒部分認罪，他的律師請求調閱他殺人前到醫院就診資料，要證明他行凶時辨識能力低，並聲請重新精神鑑定，但檢察官認為原審已調查過沒必要性。庭末法官諭知全案候核辦。

陳男的女兒出生時就患有先天性重度腦性麻痺，無法言語、自行進食、行動，必須長期臥床，往返醫院就診非常困難，又長期未獲主管機關提供相關的照顧需求與服務，其生活起居均仰賴陳男及其母親照顧。

去年2月間，陳男有意將女兒但因當時新冠肺炎疫情嚴重，無法送醫就診，陳男聽見女兒牙痛不適的呻吟後，思及她長期臥床、為病所苦，止痛藥已無法緩解疼痛之情形下，於是用棉被掩住她口鼻悶死她。

北院考量陳男因女兒疼痛長期無法獲得緩解，又因新冠肺炎疫情無法帶她前往醫院就診，在備感焦慮、壓力的情況下，認為讓女兒死亡可得到解脫，考量他自首並坦承犯行，且犯行引起社會上一般人的同情，2次減刑後輕判2年6月。

(中時 )