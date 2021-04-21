員警的長褲遭對方扯破。（警方提供）

57歲丁姓女子日前騎機車行經中華路時，直接闖紅燈離去，遭中正二警方發現，追上前準備取締時，遭丁女強烈反抗，拒檢捶打員警，還將員警的褲子扯破，甚至作勢咬人，遭優勢警力制伏後，發現她是1名逃亡8年的毒品通緝犯，另在丁身上起獲1包安非他命，警訊後將她解送北檢歸案。

中正二分局員警李宏遠、吳東霖16日晚間7時巡邏時，發現1名女子騎機車闖紅燈，隨即追上前，示意對方停靠路邊受檢、開單。

女子停車後，先是謊報假身分，警方透過小電腦發覺不是本人時，竟直接拔腿落跑，警方見狀立刻追捕，此時女子開始反抗，還扯破員警的制服長褲，並作勢要咬人，一番推擠拉扯後仍被制伏。

警方隨後查出丁女因毒品案件，8年前陸續遭台北、新北地檢署通緝在案，另在她身上起獲1小包安非他命，丁女供稱因不想被關，這段期間東躲西藏，除靠親友接濟也以打零工為生，警訊被依妨害公務、毒品罪送辦外，警方也將她解送地檢署歸案。

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(中時 )