2021雲林全國中等學校運動會進入倒數第2天賽程，拳擊項目各量級今天進行最終金牌戰，鶯歌工商高二女將劉宇珊，揮別去年「銀」恨的遺憾，今年摘下金牌。

劉宇珊的父親是1988漢城（現稱為首爾）奧運拳擊國手，33年過去，現在換女二劉宇珊繼承衣缽，也踏入拳擊世界，但她坦言其實國小時還沒有很喜歡拳擊這項運動，直到一次看了訓練對拳擊產生興趣，決定也戴上拳套，「一開始媽媽會心疼，不太鼓勵我去，但後來也開始為我加油，我也努力不讓母親看到我受傷、讓她安心。」

雖然父親的方法比較老套，但劉宇珊還是從爸爸劉欣宏身上學到些技巧，及如何攻擊的觀念，父親也會給她建議，幫助他成長。

鶯歌工商是2020東京奧運女子拳擊國手林郁婷的母校，平常她除了在國家運動訓練中心備戰，也會到鶯歌工商移地訓練、跟學妹們分享經驗，劉宇珊透露有次在鶯歌訓練場陪練，還被學姐林郁婷打到流鼻血，但也從學姐身上學到自律、態度及良好習慣，對她來說都是很好的養分，未來也希望可以跟著學姐的腳步，也打進奧運。

(中時 )