文化部所屬中央廣播電台，經媒體報導指出疑似詐領陸委會補助款、長年違法播送、多年遭「萬年主管」把持等多件事跡，震驚外界。文化部表示，央廣已發布聲明針對媒體報導事件提出說明，文化部作為央廣監督機關，會將相關事件移送政風調查，如確有違失之處，將要求央廣確實改正，若經調查確有違法，則移送法辦。

媒體報導，央廣遭「萬年主管」把持，累積多起人事及採購積弊，包含以來賓車馬費詐領補助、採用未過安檢的消防設備、多年於無執照狀況下播送等涉及刑法的事跡，並指出央廣曾為種種事跡將主秘吳瑞文及節目部經理袁碧雯調職、記過，但後來又將兩位主管留任原職，記過處理。

央廣則對報導發布聲明，認為報導有不實之處。就報導所稱消防設施案，每年都有通過定期消防設備安全檢查，調查局於103年、審計部於106年皆曾進行調查，查無不法。舊有核銷車馬費作法也於今年2月初停止，但對於相關主管先前未能改善原本不盡合理之行政流程，也已於3月4日召開人評會，通過懲處。

(中時 )