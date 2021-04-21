大里區中興路往北與仁慈街口（大里橋前），16日下午起因自來水管滲漏搶修，造成下班車流壅塞，直至19日傍晚才修復完畢。（黃國峰攝）

大里區中興路往北與仁慈街口（大里橋前），16日下午起因自來水管滲漏搶修，造成下班車流壅塞，霧峰分局緊急於各大網路群組公告，讓用路人了解塞車原因，提醒提前改道。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

大里區中興路往北與仁慈街口（大里橋前），16日下午起因自來水管滲漏搶修，造成下班車流壅塞，霧峰分局緊急於各大網路群組公告，讓用路人提醒提前改道，並調派警力用力疏導交通。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

大里中興路大里橋頭前，上星期五16日下午3時許發生自來水管破管，自來水公司緊急封閉2車道搶修，霧峰分局預期下班時間將至，緊急於各大網路群組公告，提醒用路人改道，並調派警力沿線指揮疏導，幸晚間8點暫時停工，車流紓解，直至17日下午終於修復完成，結束這場交通噩夢。

主要供應中部地區用水的德基水庫蓄水量越來越低，各地限水苦哈哈，不料屋漏偏逢連夜雨，大里中興路往北與仁慈街口（大里橋前），16日下午3時許，因自來水水管破裂導致路面滲水，自來水公司緊急封閉2車道搶修，由於該路段是大里往市區重要道路，5點起下班車流湧現，在只剩一車道通行情況下，整條路很快就塞住，從草湖橋起就一路走走停停。

霧峰分局接獲施工單位申請，預期下班時間必塞，緊急於各大網路群組公告，讓用路人了解塞車原因，提醒考慮提前改道，並注意行車安全，並調派警力沿線努力指揮疏導，經自來水公司極力搶修，晚間7點多施工處縮減為一線道，稍稍紓解車流，終於在晚間8點停工開放全線通車，隔天17日星期六車流較少，施工單位於下午5時修復完成完成通車，不料19日下午在原修復處附近管路，又發生滲漏，霧警配合施工單位，再次緊急公告，請用路人提前改道，終於在晚上7點修復完成通車。

陸陸續續自來水管漏水，造成下班車流壅塞，讓用路人怨聲載道，但缺水狀態下，也不希望自來水白白漏掉，大夥也很理性配合員警交通疏導，都說不要再破管了，看著大量的水一直流出，也很心疼，希望老天爺幫忙快快下雨。

霧峰分局長陳家銘呼籲用路人，縮減車道施工期間可能造成用路人的不便，請市民朋友提前改道或配合現場施工引導減速慢行，車流壅塞期間，請保持耐心駕駛，確實遵守交通規則，注意保持前後安全車距，勿任意變換車道危險駕駛，以確保行車安全。

(中時 )