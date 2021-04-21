春雨未降甘霖，新竹縣水情持續吃緊，供應新竹地區使用的寶山、寶二水庫蓄水率持續下降，新竹縣政府為了延後近續分區供水的時限，23日起，請每月用水度數超過1000度以上的工業用水大戶，自主節水率從11％調高至13％，並呼籲民眾、公司行號多使用回收水，以降低自來水負擔。

新竹縣政府工務處統計，截至21日止，寶山水庫蓄水量僅剩82.9萬噸，蓄水率僅剩16.4％，主要供應新竹地區用水的寶二水庫蓄水量為187.4萬噸，蓄水率跌破1成，僅剩下5.95％，顯見水情吃緊。

為了延後水情進入分區供水的紅燈，新竹縣政府調節竹北、竹東水資源中心的供水點、供水管徑及供水壓力，使供水效率提升3至4.5倍，縮短水車載水時間，提高民眾使用回收水的意願。

竹北、竹東水資源回收中心每天提供回收水各1500噸，竹北水資源回收中心供水點增加為2處，供水管徑自2英吋改為3英吋，供水能力從每小時35噸提升為每小時105噸。竹東水資源中心也增設沉水買達，供水能力提升4.5倍。

回收水可用於清洗路面、澆灌花木，工務處也呼籲各鄉鎮清潔隊、道路工程、植栽維護、營建工地儘量使用次級用水，工業用水戶也可優先使用自用的地下水源，工務處已於日前公告，至今年6月30日前，取消工業用水的水量限制，節約自來水以供應民生用水。

(中時 )