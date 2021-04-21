徐若瑄出席輝葉追夢椅熱銷慶功記者會。

徐若瑄（Vivian）21日出席代言按摩椅慶功記者會，被問到平常有沒有和老公李雲峰互相按摩？她表示老公會幫她按摩「不一樣的部位」，看到主持人黃子佼面露怪笑，趕忙解釋是「按摩椅按不到的地方」，「像頭部、眉心、鼻樑，你們都愛亂想！」

「但是其實是我幫老公按摩比較多」，Vivian透露，老公因為打冰球和工作壓力大，常常肩、頸和腰都痠痛，她一個星期會花五天時間幫老公踩背，「我沒有特別去學，但是我很厲害，以前自己常常去按摩，知道要按的點在哪裡，我常常踩得滿身大汗，一邊踩一邊覺得自己的平衡感怎麼那麼好？我按摩靠的是愛與天份！」徐若瑄透露老公目前也在台灣工作，「但是他工作很忙，我也在拍戲日夜顛倒，踩不到背，我都把按摩椅讓給他，他比我更像代言人」。

徐若瑄今年忙不停，演員、歌手身份不停切換。（羅永銘攝）

她日前露出川字腹肌代言，表示腹肌減肥期正在拍攝新片《買一送一》，只能眼巴巴看著劇組吃宵夜，「我只能吃芭樂，然後水煮蛋吃膩了換荷包蛋，吃膩了再換水煮蛋」，她笑說：「便利商店雞胸的口味都會背了，原味、黑胡椒蒜頭和迷迭香，雞胸吃膩了就換鮭魚。」

徐若瑄透露秀完川字腹肌，連續三天大吃大喝，胖了一公斤，「經紀人安排了米其林餐聽，我到了之後，才知道是一道菜配一杯餐酒，我吃到第三道菜就喝醉，但是那天好開心！」她說自己的外號是「三杯徐」， 三杯酒就會醉，但是續航力很長，「我酒膽、酒品好，但是實力沒有很好，我是靠意志力決定酒量，像平常和家人，喝三杯就下課，但是電影殺青酒那種有使命的，三十杯都不會倒！」

她去年擔任監製主演《孤味》票房亮眼，今年繼續忙不停，演員、歌手身份不斷切換，五月回新加坡之前還要再拍2首歌MV，被問曾希望擔任監製，幫老公拍冰球題材電影，她說：「希望有生之年可以，不能給自己太大壓力，現在忙到有點快人格分裂。」

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(中時 )