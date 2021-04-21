香港女星朱茵和音樂人黃貫中愛情長跑15年，在2012年公開懷孕喜訊後結婚，有小孩後他們感情依舊甜蜜，經常羨煞不少人；不久前朱茵迷上玩影音平台，近期還跟先生黃貫中合體，直接抱緊緊超高調放閃，更甜蜜喊話，被粉絲狂推「演藝圈模範夫妻」。

朱茵除了凍齡顏值常引起網友熱議外，她和黃貫中在一起超過20年感情仍像「熱戀期」，兩人互動也經常成為討論話題；日前朱茵合體黃貫中模仿抖音熱門影片，黃貫中化身朱茵的各種包包，變換不同動作，但不變的是每種姿勢都是黃貫中把朱茵抱緊，高調曬恩愛閃瞎大票網友。

朱茵近期跟先生黃貫中合體，直接抱緊緊超高調放閃，更甜蜜喊話，被粉絲狂推「演藝圈模範夫妻」。(圖/ 摘自朱茵微博)

而朱茵PO出放閃影片也向黃貫中喊話，「願你每天都能當我的包包」，還自己加上戴墨鏡的表情圖案；粉絲被兩人互動甜到受不了，熱情表示，「幸福的包包」、「怎麼這麼可愛這對夫婦」、「太羨慕你們啦，長長久久」、「好幸福，黃先生完全抱住女神」、「這就是幸福的樣子」、「又一個寵妻狂魔」。

藉由飾演電視劇《射鵰英雄傳》黃蓉和電影《西遊記大結局之仙履奇緣》紫霞仙子爆紅的朱茵，成為許多男人心中的女神，性感凍齡外貌保養得宜，結婚又生小孩都不見老態，雖然鮮少有戲劇作品，但仍活躍於各大時尚活動。

(中時新聞網)