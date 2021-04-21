苗栗三義向陽關懷據點志工葉美蓮歡喜與縣長徐耀昌合影。（謝明俊攝）

苗栗縣政府行動老人文康車，巡迴全縣服務各社區長輩。（謝明俊攝）

三義四時春中醫診所也到向陽關懷據點提供長輩中醫診療服務。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌21日上午前往三義大圳面伯公關懷長輩。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌赴三義大圳面土地公廟視察長輩關懷據點行動卡拉Ok

苗栗縣政府因應縣內老人化人口數已超全縣人口的1成7，強化各社區老人長照據點的功能，特別購置1部行動式卡拉OK車，巡迴在全縣各長照據點，提供長者們歡唱，至今5年已有4萬8250長者使用過，充分發揮功用，苗栗縣長徐耀昌21日上午特別前往三義大圳面伯公長輩關懷據點，與長輩同歌同樂。

依據苗栗縣戶政系統統計，截至今年3月底止，苗縣老年人口已達9萬3776人，佔全縣總人口數17.31％，老人照顧問題更是當務之急，行動式老人文康休閒巡廻車提供的服務，可提供交通不便、資訊不足的偏遠地區長輩，就近取得相關訊息，並了解縣府施政重點。

為照顧老人文康需求，苗栗縣政府利用衛福部補助款項，購置1部老人文康休閒巡廻專車，車上除配有卡拉OK、書報雜誌、血壓計、咖啡機等娛樂及健康照護設備，可以深入長輩聚集的公園或廟口，免費提供福利服務、健康諮詢、生活照顧、休閒文康等服務。從2017年至今年3月，巡迴專車已出勤1426場，有4萬8250長輩參與。

21日上午，徐耀昌特別安排至三義鄉勝興村大圳面土地公廟，介紹苗栗縣行動老人文康休閒巡廻專車的服務項目和特色，並與長輩們歡唱卡拉OK，希望透過巡廻車的服務，協助老人家了解各項施政重點，讓縣府施政更接地氣。

徐耀昌指出，勝興村大圳面土地公廟也是向揚關懷據點的共餐場所，感謝土地公廟的幫忙，讓老人家可以在這裡共餐，目前全縣已設置181個關懷據點，且朝向成立200個據點的目標邁進，希望各據點都能夠中午供餐，讓年輕人可以安心的工作，老人家在據點開心過活，延緩老化。

(中時 )