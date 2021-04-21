去年黃勝二朋友帶來種子他自行育苗，僅有30％的成功率，如今經過１年的嘗試，終於成功種出，夫妻倆都相當高興。（吳建輝攝）

黃勝二說，目前種植大約500植株，但不是每顆都會長出蘆筍，植株的根盤夠穩就能長出巨大的紫玉白蘆筍，目前他最大種到直徑超過3.5公分（吳建輝攝）

溪州鄉長江淑芬也慕名而來，她說早期溪州也曾是蘆筍產地，如今看到溪州優秀的農民成功培育出可生食水果等級的「紫玉白蘆筍」，她也相當高興。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

蘆筍富含胡蘿蔔素、維他命A、E、C，是許多民眾喜愛的蔬果，彰化溪州退休夫妻黃勝二及許鈴敏，在自家農地建置幸福農場，花了一年多的時間研究種植，成功種出市面上稀有的「紫玉白蘆筍」，不僅營養價值極高，甚至還有防癌、預防心血管疾病的保護作用，黃勝二說，他們培育出來的紫玉白蘆筍達到生食等級，冰鎮後可以直接吃，健康清爽又無負擔。

早期在國外經商的黃勝二，12年前退休與太太在溪州老家過著退而不休的生活，斥資百萬搭設溫室，種植牛番茄、小黃瓜、洋香瓜等作物，去年朋友帶來種子他自行育苗，僅有30％的成功率，如今經過１年的嘗試，終於成功種出，夫妻倆都相當高興。

黃勝二表示，紫玉白蘆筍台灣並不常見，他培育出來的甜度達到8至9度，冰鎮過後可直接生食，紫玉白蘆筍怕水，土質要求高，溪州濁水溪的黑泥可以說是他成功種出的很大原因之一，有些土質遇水乾調會結塊，不利蘆筍出土，但濁水溪黑泥遇水乾燥後，是蓬鬆柔軟的樣子，相當適合長在土裡脆弱的紫玉白蘆筍。

黃勝二說，目前種植大約500植株，但不是每顆都會長出蘆筍，植株的根盤夠穩就能長出巨大的紫玉白蘆筍，目前他最大種到直徑超過3.5公分，普通種的也有1.5至2公分，事實上都不算小，但黃勝二自我要求很高，希望能種出更大更漂亮的。

溪州鄉長江淑芬也慕名而來，她說早期溪州也曾是蘆筍產地，如今看到溪州優秀的農民成功培育出可生食水果等級的「紫玉白蘆筍」，冷藏過後直接生食，口感清甜很好吃，且豐富的礦物質、微量元素，可以提高免疫力，預防脂肪肝、利尿抗疲勞等，營養價值極高。

(中時 )