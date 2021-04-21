為預為因應後疫情時代的兩岸交流日趨回暖，國民黨中常會今天通過成立「兩岸交流相關規則議題小組」，由黨祕書長李乾龍擔任召集人，包括目前難產的「黨公職人員兩岸交流行為準則」，以及未來交流層級等，都將在議題小組做廣泛充分討論。

國民黨主席江啟臣去年3月上任後推動黨務改革，除調整兩岸論述，也宣布將訂定「黨公職兩岸交流行為準則」，避免被動輒被批評「買辦」的情形；雖然準則草案好不容易在今2月3日送交中常會討論，但多位中常委認為草案部分文字不夠嚴謹，決議退回大陸部修正；大陸事務部多次和中常委們討論後，該準則草案至今仍未送進中常會。

國民黨今天下午召開中常會，大陸事務部主任左正東提案，建議中常會成立「兩岸交流相關規則議題小組」，在無中常委反對下，順利通過。

文傳會副主委鄭照新會後轉述說，大陸事務部此提案，是為了因應後疫情時代即將來臨，兩岸的交流勢必會回暖，未來在交流上，包括相關規則，以及先前討論過的黨公職人員兩岸交流行為準則，和未來交流層級等，都會在議題小組裡面充分討論。

鄭照新說，該小組將由黨秘書長李乾龍擔任召集人，成員則是中常委，將由李逐一徵詢中常委意見，確認最後的成員名單。國民黨將做好後疫情時代兩岸交流的種種準備，例如在青年世代方面，青年團長也提出青年世代有交換學生、出外工作的需求等情況，後疫情時代與疫情前的差別變化該如何因應，都納入兩岸交流小組充分討論。

(中時 )