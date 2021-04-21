不顧民意！蘇揆硬拗廢核 黃士修：不知他活在哪個平行世界

重啟核四公投將於8月舉行，核四公投領銜人黃士修臉書20日被網友惡意檢舉為「已限制帳號」，他懷疑臉書針對異議人士審查文字獄，並批評「民進黨是有多害怕核四公投？」而針對行政院長蘇貞昌稱核四不可能也不該重啟，「安全」是唯一考慮，也是全體國人的共識，黃則狠酸「不知活在哪個平行世界，」一直說廢核是民意的主流，但現在其實有很多民調都顯示，台灣民眾對於核能、核電的看法已經有所轉變。

黃士修據《美麗島電子報》3月發布的民調引述，有45.6%受訪民眾認為台灣使用核電是利大於弊，且有45.3%民眾同意啟封核四廠，批評蔡政府是因為廢核背後的利益結構太過龐大，所以才會東拉西扯棄民意於不顧，硬是要強推能源轉型。黃士修強調，台灣沒有承受斷掉核電的本錢，因為民進黨2025的「非核家園」政策是將台灣的燃氣發電占比提高到50%，可是台灣並不自產天然氣，高度仰賴進口，若遇惡劣環境或軍事封鎖，恐怕就會面臨缺電的國安危機。

核四公投領銜人黃士修（攝影/邱子軒）

蘇貞昌日前受訪時也提到，沒辦法處理核廢料、防核災就沒資格談核能。對此黃士修則反問，「燃煤電廠所造成的空氣污染難道就能處理嗎？如果沒有辦法處理這樣的問題，是不是也沒有資格去使用火力發電。」黃士修接著說，民進黨執政核電廠每天都在運轉，核子醫學也每天都在治療病患，這些都會產生核廢料，那難道台灣罹癌的病患也都沒資格去使用這樣的醫學技術嗎？黃感嘆，蘇貞昌說出這番言論是相當冷血殘酷且沒有人性。

(中時新聞網)