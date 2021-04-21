新北市泰山區一位經營五金行的李姓老闆2013年多次猥褻來店的國小女童，李男假藉邀請女童一起看電視，卻要求對方坐在自己大腿上，並趁機伸手撫摸女童下體，直到女童上國一後，輔導老師察覺有異，經追問後才揭穿李男惡行。新北地院根據證人、女童陳述等證據，依強制猥褻罪判處4年徒刑，全案可上訴。

判決書指，女童與李男是鄰居，女童在2013年間常造訪李男五金行，李男也常邀請女童一起看電視，並要求她坐在自己腿上，在未經女童同意下，將手伸進內褲撫摸下體，猥褻得逞。李男在審理時否認辯稱，女童確實會到五金行遊玩，但沒有讓女童坐在自己大腿上，也沒有撫摸對方下體，只是有時與她玩遊戲，對她公主抱而已。

不過，女童指證歷歷表示，被李男撫摸時相當不舒服，但當時不敢說話，也不敢拒絕，也因為這件事導致對男生不信任，直到升國一後輔導老師察覺有異，開始對自己做心理輔導，才將事情透露。女童的顏姓同學也表示，女童當時有說被父親的朋友觸摸下體，因為對方平常不會誇大事實，相信女童所述是事實。

法官認為，證人在審理時的陳述明確，證詞內容大致符合，沒有明顯矛盾或瑕疵之處，且根據女童指認犯罪嫌疑人紀錄表、性侵害犯罪事件通報表等文件，認為女童指控有據，李男辯詞是卸責之詞，不可採信，因此依對未滿十四歲之女子犯強制猥褻罪，判處4年徒刑。

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(中時 )