國道一號南向311.3公里安定段21日上午11時36分傳出3車追撞事故，價值上千萬的藍色、金色藍寶堅尼跑車疑似競速撞上銀色日產轎車。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

國道一號南向311.3公里安定段21日上午11時36分傳出3車追撞事故，價值上千萬的藍色、金色藍寶堅尼跑車疑似競速撞上銀色日產轎車。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

國道1號南下311公里安定路段今（21日）上午發生兩台豪車藍寶堅尼追撞事件，據了解，其中一輛為金色小牛LP610，另外一台則為藍色大牛LP700，兩車追撞的畫面曝光在網路上掀起熱烈討論，有專業的技師透露，兩輛車的維修費總計上看千萬元。

國道警察指出，21日上午11時許接獲民眾通報，指稱國道1號南下311公里處安定路段發生三車追撞，經到場初步釐清後初步得知，為金色的小牛未保持安全行車距離，失誤撞上前方的藍色的大牛，而大牛再推撞上前方的銀色轎車。

事故現場的照片被民眾拍下，上傳至臉書社團以及LINE社群，透過照片可見，金色的小牛引擎蓋因撞擊而凹陷內縮，變形得非常厲害，引擎蓋中的內部零件也裸露在外，側邊的車殼更是搖搖欲墜；再檢視藍色大牛的畫面，可見藍色大牛的引擎蓋裂出心碎的大洞，車尾也傷得不輕。

據《三立新聞網》報導，一位超跑維修技師透露，金色小牛市值1680萬元以上、藍色大牛則3000萬元以上，且事故中遭撞的兩輛車均為鋁製車身，若板金有毀損，通常會因車主財力，直接大手筆整組更換，且透過照片可見，兩車恐已傷及引擎和變速箱，因此維修費總計一定千萬元跑不掉，只是通常為透過車輛保險支付。

(中時新聞網)