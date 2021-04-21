美國中情局(CIA)日前公布2021年全球生育率預測報告，台灣排名最後，面臨少子化的挑戰。對此，國民黨台北市議員兼國家安全青年智庫發起人徐巧芯認為，年輕人不生小孩的確有非常多原因，不只有「高房價」與「年輕人低薪」問題，但這兩項絕對是其中之一。「少子化」與「居住正義」問題是年輕人相當關心的議題。

內政部統計，台灣今年1月出生人數為9601人，單月新生兒總數首度跌破萬人；徐巧芯21日臉書貼文指出，年輕人最關心的五大國安議題，依照排序分別是：「少子化危機」、「資安風險」、「兩岸交流」、「兵役制度改革」、「兩岸軍事衝突」。

國民黨台北市議員兼國家安全青年智庫發起人徐巧芯。(圖/翻攝自 徐巧芯 臉書)

徐巧芯指出，台北市議會法規委員會正審議外界關心的「囤房稅」法案。對囤房稅相關規定當中該給建商怎樣的優惠稅率進行討論。她和北市府、邱議員、陳建銘議員都提出了自己的版本。徐巧芯指出，她所提的版本，是「起造人待銷售房屋逾半年內未出售者，按稅率2%課徵房屋稅」。因為討論熱烈，今天法規委員會僅進行廣泛討論，預計下下周才會進行逐條審查。

從以上兩件事，都可以看出「少子化」與「居住正義」問題是年輕人相當關心的議題。

徐巧芯提到，對於某財經網「魍」美說出「少子化是因為疫情外配不能來台」、「若房價只跌不漲更不會想生」這種刷新三觀的謬論時，會引發網友如此激烈的反彈。「如果民進黨不批判這類網紅，反而讓他們日漸成為泛綠陣營的意見領袖，那等於背棄了年輕人在大選當中對民進黨的期待」。

徐巧芯強調，年輕人不生小孩的確有非常多原因，不只有「高房價」與「低薪」問題，但這兩項絕對是其中之一。要解決問題，當然是要多管齊下，不是說就算解決了這幾項問題，也不會完全讓少子化議題絕跡，所以沒有透過政策工具調整的必要性。

她認為，這是一種把年輕人當傻子的謬論，正確的觀念是能解決多少是多少，每一個議題面向都要盡可能的改革，而非像現在總是半調子的政策（例如有房地合一稅2.0卻不同步推囤房稅）。

最後，她總結指出，自己將會持續關注、推動囤房稅的法案，能解決多少算多少，真正在在年輕朋友的角度落實居住正義，也希望降低青年成家立業的負擔後，可以讓少子化的問題有所緩解。

(中時新聞網)