2021雲林全國中等學校運動會競技體操今天進入單項競賽，已經取得東京奧運參賽資格的體操女將丁華恬連續第三天出賽，在擅長的平衡木更創下全中運史無前例的14.267高分，不只她開心完美結束高中生涯，指導她的教練蔡恆政更大讚這個分數是「巨分（無比巨大的分數）」。

雖然全中運比賽節奏快，練習時間不長就要正式上場比賽，但丁華恬還是努力完成今天參賽的每一個項目，除了跳馬銅牌，高低槓、平衡木、地板及昨天的個人全能都順利摘金，差一點就開「五金行」。

丁華恬笑說，其實比賽當下還不知道自己的分數，經過提醒才知道創了史上最高分，她開心說：「很爽！」接下來將持續調整，希望東京奧運出賽時，可以拚進決賽。

蔡恆政肯定子弟兵表現，全中運結束後，先休息一下，5月參加大運會特地為菁英選手額外設置的精英組賽事，來幫選手在新冠肺炎疫情國際賽減少的情況下，仍有比賽刺激一下表現，蔡恆政也感謝體育署和國訓中心的黃金計畫，讓恬恬也有專屬的物理治療師幫忙調整狀態，也能克服之前右手肌腱發炎的麻煩，在全中運繳出好表現。

(中時 )