柏林、坎城雙影帝沙哈布侯賽尼（Shahab Hosseini）主演，於真實鬧鬼飯店實景拍攝的驚悚電影《靈異詭店》（The Night），劇情描述在飯店發生的種種靈異現象，然而令人毛骨悚然的是，電影真的是在洛杉磯的一間鬧鬼飯店「諾曼第飯店」實景拍攝。

諾曼第飯店（Hotel Normandie）建於1920年代，是「洛杉磯七大知名鬧鬼飯店」之一，據傳許多入住的旅客都會感受到強烈不舒服的壓迫感、聽到不明走路聲及猛烈關門聲等詭異聲響而無法入眠，甚至還有不少人在房內目睹鬼影等靈異怪象，然而這些諾曼第飯店的恐怖現象竟都意外與《靈異詭店》的劇情不謀而合，令人不寒而慄！導演柯洛什阿哈里受訪時也語帶保留的表示：「之前就有聽聞諾曼第飯店的軼事和傳聞，不過我也無法確認真假…總之我們順利在裡面拍攝完了。」令電影更添不少恐怖的想像空間。

不僅在鬧鬼的飯店實景拍攝，《靈異詭店》中的恐怖情節也讓許多觀眾看得寒毛直豎，其中有一幕半夜女主角聽見有人敲房門，打開門竟是一名男童不發一語地站在原地，直瞪著女主角，詭異行徑讓人看得心裡發寒。另一幕更為驚悚的則是男主角在自己房間的浴室，拉開浴簾後卻驚見浴缸滿滿血水，如此毛骨悚然的畫面也讓許多觀眾嚇呆，直呼：「真的太毛！」、「有一陣子都不敢住飯店了！」電影4月23日在台上映。

(中時 )