台北股市今(21日)開低走低，終場下跌121點，不過，面板族群表現亮眼，有網友問「面板三虎會是下個海運三雄嗎」，沒想到網友留言都在爭論「三喵變三虎了？」、「只有兩虎」、「貓圖勒」。

無視於台股大盤回測5日線，面板族群今日漲勢凶猛，友達、群創股價收盤都漲逾8%，友達收在29.1元，上漲2.2元，股價來到2011年年初以來的近10年新高，群創收在27.55元，上漲2.05元，股價也來到2011年年中以來的新高，而彩晶則是上午10點後即亮燈漲停鎖住，股價站上2字頭，收在21.15元，創2004年4月以來、近17年新高。

有網友在PTT股板貼文表示，面板報價上漲，今天彩晶股價漲停，問「面板三虎會是下個海運三雄嗎」，對於原PO用「面板三虎」，網友倒是有不同看法，有網友留言「三喵變三虎了？」，也有網友直接學貓叫「喵喵可愛」、「貓圖勒」，還有網友堅持「之前不是就只有雙喵嗎? 第三隻哪來的?」、「兩隻小喵華麗轉身兩兆雙虎」、「只有兩虎」。

對於面板股到底會不會成為下個航運三雄的問題，有網友回「面板跟航運都在從景氣循環轉型中，不要問買就對了」、「第一季財報和營收要出來了 還不趕快買」，但也還是有網友回「面板一年賺3-4元 航運一年賺20」、「認真說 面板30穩 40有機會 但要等第一季財報」、「面板你就盯每月營收就好 營收開始持平股價不漲再出」，不過，有網友提醒「現在什麼股都要準備隨時跑..」。

(中時新聞網)