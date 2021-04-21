台東Bolton皮革工房業者徐國軫投入不少心血才將向台鐵租賃的房屋整修完成，7年來終於打響名號。（蔡旻妤攝）

位在台東鐵道藝術村，曾經幫台東縣長饒慶鈴維修破損名牌包的在地業者Bolton皮革工房，因與台鐵租約即將到期，被片面告知不續約，業者坦言製作皮件大型機具多，常得敲敲打打，搬到哪都怕成為惡鄰居，半年來仍未找到新地點，換言之，饒慶鈴愛包如再有破損，恐面臨放棄舊愛，必須掏錢買新包。

「每天與縣長形影不離的包包，左右兩側內裡嚴重破損無法使用。包包的身分有如她的好夥伴，伴隨著縣長的名聲與努力不斷上漲…但念舊的縣長，不捨老友老化，想要把跟他的情感繼續走下去」，饒慶鈴日前委託Bolton皮革工房徐國軫維修舊愛精品包，精美手藝令饒讚譽有加。

業者徐國軫表示，饒慶鈴舊包一看就是馳騁戰場至少10年，剛收到時內裡已嚴重破損，照理來說應該全部拆開大修理，但此舉外觀將有所變動，然而饒希望在不更動原貌情形下修復，無疑是給他一大難題，好在他手藝一流，一周內就將問題迎刃而解。

饒慶鈴感謝徐讓她的戰包就像新的一樣，可以陪著她繼續衝衝衝，更稱讚徐國軫為隱藏祕密版台東之光，說要告訴精品包公司「你看我們台東人可以把精品包修成這樣」。

徐國軫從設計、打版、染色、裁剪樣樣精，客製化設計加上純手工製作，販賣商品每項都獲得網友好評，體驗手作課程更獲推薦「如果大家想享受台東的慢活，一定要參加他們的皮革DIY課程」。

業者表示，除了商品訂製外，也開放皮革工匠體驗課程，並協助客人維修整理精品包，未料竟造成轟動。在地人表示，由於台東沒有專櫃，精品包寄至外縣市難免怕寄丟了，送來這兒維修不但看見老闆好手藝，更能支持在地產業發展。

(中時 )