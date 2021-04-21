智榮基金會董事長施振榮21日直言，當年在半導體具有霸主地位的英特爾（Intel）從遙遙領先到如今落後台積電，主要是因為台積電在對的時間，做了對的模式，而台灣在趨勢下最重要的特色就是彈性與速度。

三三會21日召開例會邀施振榮就「台灣轉型升級策略」進行專題演講時指出，1991年，當時哈佛商業評論（Harvard Business Review）上有一篇文章，講述未來將出現不會做電腦的電腦公司（Computerless computer company）、沒有晶圓廠的半導體公司（Fabless semiconductor company）。

當哈佛商業評論的這篇文章一出，施振榮指出，全世界唯一反對的就是英特爾，而隨著30年的產業發展，當時的半導體霸主英特爾也從「領先很多很多」，變成今天相對落後台積電。

而台積電，施振榮直言，是在對的時間，做了對的模式，將三流技術慢慢往二流推進，二流再往一流邁進，如今則是在一流之上，而台灣在大趨勢下最重要的特色就是彈性與速度。

施振榮進一步指出，現今高科技最重要的產業是電腦與半導體，而這樣的「典範轉移」就是台灣所帶頭。他說，80年代的電腦與半導體產業沒有代工概念，都是垂直整合，所有大公司都一條龍包辦，電腦公司有自己的CPU、半導體公司有自己的經營廠、設計。

直到1991年後，施振榮指出，垂直整合漸漸轉變成垂直分工，而台積電則早在1987年就以晶圓代工模式加入半導體產業，也讓英特爾在30年後落後台積電，他也認為，英國安謀（ARM）打敗英特爾處理器的原因，就是設計，只靠授權就能勝出。這也顯然生態已逐漸改變，「可以看見未來型態跟我們過去，真是有所不同」。

(工商 )