40年前國人每人每年白米消費量98公斤，至10年前降到44公斤，自從2016年後稍微上漲，目前維持在45.5公斤上下。農糧署為提升國產稻米品牌價值及內、外銷競爭力，推動建置稻米產銷契作集團產區，其中農糧署南區分署轄下的11家集團產區，有7家都在台南，凸顯當地稻米產業的優質競爭力。

隨社會變遷，國人飲食西化，食米消費量已大不如前，政府大力鼓勵國人吃米。農糧署南區分署表示，國人每人每年白米消費量，近年穩定維持在45公斤，每年推廣米食方式，從產地到餐桌統統有，包括屬田間端的稻米達人比賽、消費端的精饌米獎選拔，另還有為落實食米教育的食米學園等。

南區分署提到，除了提振米食消費，為提高國產稻米產業競爭力，針對想提升品質、建置品牌的農民團體及糧食業者，輔導他們以集團契作的方式，教導農友做好田間管理、精準用藥，確保稻米品質和衛生安全，以建立產地品牌形象，提升稻米產業競爭力。

南區分署轄區範圍包括嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣及澎湖縣，轄下11家集團產區去年契作面積達2222公頃，值得一提的是，台南就占了其中7家，主要分布在後壁、白河、下營、善化及新化區。

南區分署說，現在送禮送米夯，不只三節送禮，不少人結婚也會送米，2017年時轄下稻米產銷契作面積還未到2000公頃，不過，自2018年後均較為穩定，約莫在2222公頃上下，最大關鍵，是消費者對稻米品牌有認同感。

(中時 )