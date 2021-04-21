音樂家以樂會友，組成「台灣梧桐弦樂團」，25日將舉辦「台灣梧桐春分音樂會」。（盧金足攝）

「台灣梧桐春分音樂會」以行動發揮「多主動、多熱愛、多關懷」梧桐的創團精神。（盧金足攝）

新冠肺炎疫情衝擊全球，為振奮民眾抗疫的信心，由來自世界各地，因緣際會在台灣讀書、就業的40多名音樂家，以樂會友組成「台灣梧桐弦樂團」，25日將舉辦「台灣梧桐春分音樂會」，麗明營造董事長吳春山也要參與演唱，用音樂做公益，盼音樂會讓更多人體會到音樂的力量。

「台灣梧桐弦樂團」團長張博銘表示，疫情影響各行各業，人人戴口罩自保，也隔離人際關係，為重新打開民眾的心靈，25日下午2時30分至4時，在中國醫藥大學水湳校區人文藝術中心展示區人文與科技學院2樓，舉辦一場「台灣梧桐春分音樂會」，以行動發揮「多主動、多熱愛、多關懷」梧桐的創團精神。

吳春山說，在很多場合演唱，也與無數樂團合作開唱，這次開唱與「台灣梧桐弦樂團」合作，40多名音樂家全都是年輕人，其中有開貿易公司的老闆，有醫學院的學生，正科班音樂系出身，還有「玩」音樂的天才樂手，大家因為音樂興趣相投，但要容納要一個40多人的練團場地不易，幸好很多貴人相助，暫時不必再到處「流浪」練團。

「希望藉由公益演出獲得奧援，做為覓得練團場地的基金」，總監廖楷立目前為醫學院學生，專長為低音提琴手，在新加坡讀中學時，就開始他的音樂旅途，左手拿聽診器，右手拉提琴的人生，行醫救人命，音樂撫慰心靈，讓他的生命更豐富。

自己也是小提琴音樂家的全國動物醫院執行長陳道杰，擔任樂團顧問，鼓勵年輕音樂家，希望開發更多與群眾接觸的管道，集結熱血與理想的青年們，匯集各領域對音樂執著的人才，建立台灣本土藝術平台。

「台灣梧桐弦樂團」2017年起舉辦多場關懷音樂會，以回饋社會的初衷，收穫最多的是團員們心中善念種子，與藝術的意義激盪出燦爛火花，大家的共識是，即使是一把提琴，都能為社會耕耘出樂音飄進人心的價值。

音樂能量無遠弗屆，「台灣梧桐弦樂團」到城鄉演出，社會關懷包括更生薰陶計畫，前往獄所演出達到感化效益，關懷音樂會安慰罕見疾病的病童，也到安寧病房演出，每一個以生命力演奏的旋律，都是年輕音樂家關懷心意。

後疫情時代，希望世界各國快復甦，張博銘說，期許疫情後能至國外演出交流，比起交響樂團的大型陣容，弦樂團出國演出成本相較比較低，演出內容以能代表台灣文化的作品為主，繼續在台灣這塊土地，推動人文藝術溫暖社會，讓人文藝術打破社會隔閡，享受「樂」自心中來的喜悅。

(中時 )