隨著全球石油價格上漲，以及零售商縮減疫情時期的折扣，英國三月通膨上升；預期在經濟逐漸重啟後，通膨將維持上升趨勢。
英國三月消費者價格通膨上升到0.7%，然略低於路透預測的0.8%；而二月為0.4%。
國家統計局Jonathan Athow表示，石油價格的上升，以及服飾價格從二月下跌中回漲，造成通膨的上升。
預期英國未來幾個月都會看見通膨的上升，主因為四月家戶能源帳單的增加，全球的高油價，以及與一年前新冠封鎖時期較低的物價比較基準。
三月的燃油價格出現自去年一月以來最大的年增。三月服飾和鞋類的價格月增1.6%，為自2017年以來最大增幅；二月由於封鎖措施出現許多折扣活動。而服飾鞋類價格仍然為年減3.9%。食品價格在三月下跌1.4%。
英國央行在二月時預期，今年底通膨將來到1.9%；然而許多經濟學家預期將超過2%。
就中期而言，英國央行認為由於就業市場疲軟，通膨上行的壓力會減少；並認為即使經濟在明年初恢復到疫情前水準，就業市場仍會持續疲軟。
然而周三的數據確實顯現通膨的跡象。
統計局表示，三月製造業收取的價格年增1.9%，為近兩年最高水準；製造商為其投入所支付的價格上漲近5.9%，為2018年9月以來最高。
(時報資訊)
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