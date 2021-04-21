「2021萬里區繡球花季」今在萬里區高家繡球花園盛大展開。（新北市萬里區公所提供）

「2021萬里區繡球花季」今在萬里區高家繡球花園盛大展開。（新北市萬里區公所提供）

「2021萬里區繡球花季」今在萬里區高家繡球花園盛大展開。（新北市萬里區公所提供）

「2021萬里區繡球花季」今在萬里區高家繡球花園盛大展開。（新北市萬里區公所提供）

「2021萬里區繡球花季」今（21）日在萬里區高家繡球花園宣布正式展開，花園占地8800坪，上千萬株的各色繡球花相互爭豔，是絕佳的打卡景點；萬里區長粘雪琴強力推薦，萬里地理位置優越，視野極佳，可遠眺海岸或俯瞰溪谷，青山綠水加上無敵海景，非常適合闔家踏青賞景賞花。

去年繡球花季正值新冠肺炎疫情期間，須配合防疫措施管制，高家繡球花園仍吸引12萬人次到訪，今年擴大園區達8800坪，繡球花數量更增加3萬多株，除了原有的繡球花海外，更增設了大型繽紛花牆、透明盪鞦韆、拍照椅等，讓遊園民眾都能拍出專業的網美照。

此外，許多新北青農亦進駐繡球花園區，包括「八里柚香農場桃樂絲」、「汪汪地瓜園」、「秦佳園有機農場」等，讓民眾在賞花的同時，除可買到有機天然的農特產品，還可以動手參加各項DIY活動，體驗花藝植栽、食農教育、有機蔬菜等課程。

粘雪琴表示，萬里區公所特別串連特色業者，在花季期間推出賞花優惠，包括「一粒沙咖啡館」、「三姐妹農家樂」、「白宮行館沙灘溫泉渡假村」、「萬里瑪蟹文創館」、「金湧泉SPA溫泉會館」等，適合安排萬里一日遊或二日遊行程，順遊萬里各個美麗的景點。

萬里區公所於4月22日至5月12日在公所臉書推出抽獎活動，只要上FB活動專區留言「我最想跟xxx一起去萬里欣賞繡球花」＋分享＋tag2好友，即可參加抽獎。獎項包含：「薆悅酒店-野柳館／漁人廚房自助餐餐券」、「萬里美樹館／大份量古早味金桔挫冰」、「萬里高家繡球花園／門票」、「野柳海洋世界／吉祥物玩偶」、「三姐妹農家樂／用餐4人同行1人免費」、「一粒沙咖啡館／經典黑巧克力蛋糕」等。

此外，繡球花園區為特別慶祝母親節，更推出母親節限定好康活動，5月8日至9日早上9時至下午3時入園的前200組母子、母女，只要在現場完成拍照上傳並且打卡按讚，即可享有2人進場免門票的優惠，每日限量額滿為止。

(中時 )