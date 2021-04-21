年輕人是推動社會變革的力量，為了幫助年輕人提升技能，獲取經驗，從而幫助他們實現就業或開創自己的事業，源自瑞士的國際食品龍頭雀巢（Nestlé）擴大青年人才招募，前進全台北、中、南校園巡迴講座與學子第一線接觸。招募計畫中的最大亮點是助力台灣青年接軌國際，實習生招募平台串接雀巢亞太市場人才庫，不僅篩選機制、流程、標準與全球一致，只要提出申請、資料就會被納入雀巢亞太區人才庫。

●雀巢獲選台灣青年學子嚮往十大企業

台灣雀巢近日獲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署青年職涯發展中心頒發「青年想Want十大企業」，為台灣15歲至29歲青年朋友心中嚮往的指標性企業之一，也是外商食品公司中唯一獲此殊榮的企業。未來雀巢將與其他入選企業合作，透過職涯講座與體驗，協助青年能掌握就業趨勢與職場脈動，為求職打下扎實根基。

●全方位創造3E：就業機會(Employment)、就業能力(Employability)、創業家精神(Entrepreneurship)

雀巢「全球青年計畫Nestlé Needs Youth」不只提供就業機會，更強調全方位協助青年提升就業能力、建立職場所需技能，甚至培育創業家精神。

雀巢「全球青年計畫Nestlé Needs Youth」不只提供就業機會，更強調全方位協助青年提升就業能力、建立職場所需技能，甚至培育創業家精神。(圖/台灣雀巢提供)

雀巢同步公布2021年實習、儲備幹部計畫內容。不同於一般暑期實習計畫，雀巢的實習計畫規劃了6個月、9個月相對長的時間，提供實習生完整經歷專案、體驗真實就業環境的機會，進而協助提升青年學子職場所需技能。

2021年雀巢實習、儲備幹部計畫目前熱血招募中，申請截止時間為2021年4月30日。完整資訊請見Nestle Taiwan粉絲團。

(中時新聞網)