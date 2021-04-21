行政院前發言人丁怡銘，去年因誣指台北牛肉麵節冠軍用萊牛而請辭，卻被發現今年3月已由行政院院長蘇貞昌聘任為政院機要顧問，引發各界熱議。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉直言，蘇貞昌用人只有一個原則，就是聽話，且他擔任行政院長，搞得民進黨內怨聲載道，且連蔡英文總統都拿他沒辦法，所以蘇貞昌的問題已經變成這個國家的問題。

吳子嘉20日在政論節目《關鍵時刻》中表示，蘇貞昌用人只有一個原則─聽話，「你不聽我的我就要你滾蛋」，而他剛聽到同台的名嘴李正皓說，健身可以活到100歲，感到十分可怕，如果蘇貞昌可以健身活到100歲，那蘇這個行政院長會當的沒完沒了。

吳子嘉指出，民調高是另一回事，我們有一個最重要的民調，就是去年AIT賀歲影片，但影片中蘇貞昌被拿掉了，美國人對蘇揆在美豬進口的處理上不是很滿意，因為蘇貞昌還搞到出現反萊豬公投，至於為何會出現這樣的情況，則是因為蘇貞昌在立法院面對國民黨立委時，反質詢、罵人，天天跟人鬥嘴。

吳子嘉認為，美國是台灣重要盟邦，「你對美國人那麼壞，美國人還怎麼幫你忙？豬肉不買，牛肉不買，好不容易美國要賣天然氣，三接也搞砸，搞的美國人跟他翻臉」。

吳子嘉還透露，蘇貞昌擔任行政院長只有他一家高興、一個派系高興，所以民進黨內怨聲載道，蔡英文也怕他，也不敢動他，就讓他一直惡搞，這時主持人劉寶傑問，「蔡英文不是總統嗎？院長生殺大權不是在總統手上嗎？」吳子嘉說，「是，可是蔡總統的個性比較溫柔，但碰到他這種人，明明被罵還沒聽到， 他還勉勵政委張景森一起為國家辦事，所以蘇貞昌的問題，已經變成這個國家的問題了」。

至於張景森砲轟蘇貞昌「用徒者亡」，吳子嘉坦言，張景森豁出去了，且也不是第一次，因為蘇貞昌很離譜，而他私下曾聽到張景森向朋友抱怨，所有的人事權，就連政務委員要用一個人，都要院長同意，這個院長管的很多。

(中時新聞網)