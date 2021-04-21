論文門風波又起！台大法律系名譽教授賀德芬，為了追查總統蔡英文論文真偽，向教育部調閱資料， 卻被依檔案為機密封存30年為由拒絕，賀認為不合理，對教育部提起行政訴訟，於今(21日)首度開庭。論文事件引發各界討論，《中時新聞網》實際走訪街頭，詢問民眾看法。

蔡英文論文門越演越烈 街訪民調民眾嘆：心虛才封存檔案

蔡英文在英國倫敦政經學院（LSE）的博士論文，從2019年開始就遭質疑造假，至今仍爭議不斷。雖然蔡英文多次反駁，但資深媒體人彭文正、教授林環牆、賀德芬等人依然積極追查。街訪民調顯示，約有四成的民眾認為論文根本不存在，「如果有何必這樣躲藏繞圈子」、「賀德芬、彭文正提了很多證據，參考性比較高」、「學者一定有充足的把握，才敢蝦米對抗大鯨魚」

民眾表示如果蔡英文的論文存在，何必這樣躲藏繞圈子。(攝影/邱子軒)

另外三成的民眾認為相信蔡英文的說法，「她的政策都有落實，我覺得她是一個可以相信的人」、「蔡英文是乖乖牌，應該都在認真讀書吧」、「能當總統就有一定的實力」最後三成的人則認為，兩方的說法都只能參考，還是要等調查結果出爐，才能了解真相。

至於論文門是否會影響對蔡英文的觀感，部分民眾認為會受影響，「政治人物的誠信非常重要，如果被質疑，政策執行上也會受阻」、「本來對她印象就不好」、「有的話應該大方公開，不要跟人民告來告去，造成對立」，不過也有民眾表示並不會，「學歷跟做事能力無關」、「支持唯一女性總統」

(攝影/邱子軒、剪輯/陳依仁)

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(中時新聞網)