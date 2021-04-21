美國總統拜登上任後宣布2兆美元基礎建設計畫，企圖提振半導體、道路交通、電動車及能源產業，對此，前財政部長Jacob Lew認為，拜登的基建計畫將幫助美國與大陸競爭，但美國不一定都要當大陸的敵人，在醫療、氣候甚至是伊朗、朝鮮問題應該要與大陸合作。

根據CNBC報導，Jacob Lew曾於歐巴馬時期擔任財政部長，對於拜登政策的看法，他認為過去幾年大陸的一帶一路策略獲得世界關注，同時美國卻在川普的領導下退出國際舞台，想重新找回競爭力必須先從國內問題著手。

Jacob Lew補充表示，「我們需要先審視國內的挑戰，美國在技術、創新及教育方面擁有雄厚實力，應該要讓已經很強大的產業更進步，並對世界各地的人才保持開放態度。」

拜登期待透過基建政策加強國內競爭力，同時為了防止大陸擴張，美國持續藉由經濟、科技制裁等方式限制大陸發展，先前曾封殺7家大陸超級電腦公司，又打算拉攏日本組成新印太經濟鏈，美中關係在拜登上任後並未趨緩。

針對拜登的抗中政策，Jacob Lew認為任何一方執意對抗是錯誤的做法，雙方雖然存在分歧，但在很多領域都能合作，包括氣候變遷、醫療保健、伊朗及朝鮮問題上。

值得一提的是，美中最高領導人最近就有對談機會，大陸國家主席習近平答應拜登的邀請參加明（22日）舉行氣候變遷領袖峰會，習近平將在北京以視訊方式參與並發表談話。

(中時新聞網)