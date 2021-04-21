雲林科技大學最近添購的2台貴重儀器與台塑檢驗中心的配備相同，雙方今（21日）簽訂合作備忘錄，雲科大提供技術諮詢服務，共同開設人才培育課程。（周麗蘭攝）

雲林科技大學最近添購的2台貴重儀器與台塑檢驗中心的配備相同，雙方今（21日）簽訂合作備忘錄，雲科大提供技術諮詢服務，共同開設人才培育課程。雲科大校長楊能舒說，合作更大的意義是替該校學生搭一座橋梁，透過檢測了解台塑，甚至成為台塑的員工。

雲科大去年採購造價近5000萬元的「穿透式電子顯微鏡」、「X射線光電子能譜儀」。穿透式電子顯微鏡可觀察奈米級材料的結構與缺陷；X射線光電子能譜儀可測量樣品的元素組成與含量。

雲科大的貴重儀器加入科技部基礎研究計畫，可提供校內外師生及產業分析鑑定及技術諮詢服務。耗資10億元興建中的台塑檢驗中心，未來配備與雲科大的大致相仿，觸發合作意願。

台塑公司執行副總黃金龍指出，台塑極力發展高科技檢驗的設備儀器作為研究、檢驗、分析之用，早期台塑就採購電子顯微鏡，但對於高科技研究還是不足，雲科大的無機檢驗是強項，與台塑高分子檢驗相同，這次是「強強合作」。

雲科大校長楊能舒表示，貴重儀器設備是很重要的技術，需要很多人才，台塑意識到基礎研究很重要，是一件可喜之事，因為從基礎研究、應用研究、產業發展，若沒有深蹲20年容易被取代，台塑企業有這樣的遠見。

楊能舒說，台塑企業原本就很吸引雲科大的同學，本次合作也利於學生的職涯發展，教授可帶著學生接觸實務、企業，學生透過檢測了解台塑，企業主對學生也有所評估，這種人才培育方是比較精準的管道，與大企業有具體合作的方式是雲科大不變的大方向。

(中時 )