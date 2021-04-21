大陸一線城市不好留，隨著各地人才引進和發展政策發力，每年都會有人離開「北上廣深」，奔赴其他城市尋求新機會。據DT財經和聯通數科合作研究顯示，2020年離開北上廣深的打工人中，最偏愛的二三線城市前10名依次是東莞、蘇州、佛山、重慶、天津、杭州、鄭州、合肥、長沙與武漢。

值得一提的是，即便重慶離四大一線城市位置都不算近，但吸引力卻打破距離「通吃」。在離開上廣深三地的前5大流向城市中，重慶都佔據一席，凸顯霧都、辣味和Rap是許多人的家鄉回憶，也是不少人想探索的人生未知。

據DT財經報導引述研究數據，從廣州與深圳離開的人，之後新工作城市選擇都大同小異。離開廣州選擇二三線城市的民眾有4成奔向佛山；離開深圳的人也有超過4成選擇東莞。另外離開北京的人最多去了天津，離開上海的人則多數轉往蘇州與杭州奮鬥。

另從接收人口的年輕指數來觀察，儘管廈門吸引來自北上廣深的流入人口規模不大，但年輕化程度卻最高，其次是東莞和武漢。

(旺報 )