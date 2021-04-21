6月畢業季即將到來，許多學子早已蓄勢待發，準備進入職場大顯身手。根據1111人力銀行調查，今年新鮮人求職態度相對積極，有21.9%已經找到工作，另外有26.5%計劃畢業前3個月開始投履歷找工作，還有24.7%打算畢業前1個月展開求職，等同有7成3的應屆畢業生，會在畢業前搶先卡位職缺。不僅學生超前部署，許多企業也前進校園，積極招手新鮮人。

邁入50週年的「東森自然美」，今年目標將展店到100間，隨著事業體擴大，需要更多專業人才，預計今年將招聘500位以上的美容師，將透過與校園招募、補習班及職訓就業中心等各管道合作，吸引更多優秀人才投入自然美。

人才的培育是東森自然美今年重點項目之一，首先是產學合作「前進校園人才招募計劃」，自2018年便開始與職業專科學校合作，除了提供學生實習機會，也捐贈學美容材料用品給學生技術練習，今年更在樹人醫護管理專科學校、弘光科大、台南應用科大等8所學校進行多場校園招募，錄取超過60名畢業生，錄取率59%，希望透過產學合作，讓更多具有美容專才的學生畢業即就業，提升畢業生就業率。

而來台超過25年的「IKEA」，因應畢業季即將到來，近期也計劃前進校園，並與臺北商業大學、勤益科大、致理科大、德明財經科大、中國科大、宏國德霖科大等學校合作實習生方案。

台中店也將於4月28日及5月6日分別至嶺東科技大學與台中科技大學進行校園招募，熱烈歡迎有興趣的求職者前來參加。除此之外，IKEA也透過雙軌訓練旗艦計劃，搶先儲備優秀人才的同時，也幫助學子順利接軌職場。

(中時新聞網)