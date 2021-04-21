日本大阪府今天新增1242例確診病例，再創疫情爆發以來新高紀錄，也是第8次單日新增逾千例，至今累計病例數7萬1083例。日本政府正檢討是否對大阪府三度發布「緊急事態宣言」。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情嚴峻的大阪府昨天已籲請中央政府針對當地發布「緊急事態宣言」。日本放送協會（NHK）報導，首相菅義偉今天在國會重申，將在詳細調查疫情狀況及檢討防疫對策內容後，盡速做出是否發布「緊急事態宣言」的判斷。

菅義偉說，面對大阪府及兵庫縣感染快速擴散，及東京都、神奈川縣及埼玉縣確診病例數持續大幅增加等，目前情況應抱持強烈危機感以因應。

日本政府防疫對策分科委員會會長尾身茂說，現在應該針對發布「緊急事態宣言」進行討論，然後及早做出判斷。

談到發布「緊急事態宣言」的合適期間，尾身茂說，為時太長會有心理界限，所以應該在短期內集中防疫，對經濟及防疫都有好處。

他說，發布期間如果只有10天就太短，「我認為至少也要3星期」。

(中央社)