台中市西屯區7期一處大型商辦工地，21日下午發生一起因焊接火花不慎掉入保麗龍，導致有燒焦味情事，警消獲報到場，工地已自行撲滅，現場無人員傷亡、無財損情事，但因黑煙直衝工地樓頂，引起行經人車一場虛驚。

這起廢棄物火警案，發生在今日下午2時10分，由於這是一處大型的商辦工地，民眾發現工地冒出大量濃煙，立即向消防局報案。

台中市警察局第六分局與消防局立即到場，現場有燒焦味，調查原因是焊接火花不慎掉入保麗龍導致有燒焦味情事，工人已快速自行撲滅，幸未釀成更大的災情。

(中時 )