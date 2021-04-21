編舞家華碧玉作品《不被遺忘的故事－天光》，試著找回人與人之間的溫度，劇中運用了長板凳、竹蜻蜓、橡皮筋等道具。（玉舞蹈劇場提供）

數位時代，人與人失去面對面溝通的溫度，編舞家華碧玉表示，她特別想念小時候阿嬤牽她手，帶她去上舞蹈課的時光，近期特別編創結合歌謠和舞蹈的輕舞劇《不被遺忘的故事－天光》，和觀眾分享記憶中與阿嬤手牽手的溫度。

「現代人的談話方式，好像透過一個手機貼圖，就能傳達問候了，但我總覺得有些情感連結，不該被遺忘。」華碧玉表示，她的母親是童養媳，而她的外婆，並不是母親的親生母親，是養母，雖然沒有血緣關係，但她們祖孫之間的關係很親近，「我媽媽以前要忙工作，都是外婆帶我去學舞蹈，她會幫我準備好吃的三明治、養樂多，我從她身上看見好多女性的風範，學會好多事。」

華碧玉表示，每個女性從少女、為人妻、為人母，都有自己的歷程，很不容易，「我的外婆是一名很有肩膀的女性，她照顧家庭和小孩，承擔責任，很了不起。我相信這樣的故事，也發生在每個人的家庭裡，但常常被遺忘和忽略，就好像我小時候也從來不知道，原來外婆有這麼多故事。」

《不被遺忘的故事－天光》是從華碧玉上一部作品《台灣阿嬤》延伸而來，故事描述一個女孩，從少女到結婚生子，成為母親，後來還當了祖母，傳承人生經驗和回憶。華碧玉表示，在劇中運用了長板凳、竹蜻蜓、橡皮筋等道具，這些都是她童年時期的玩具，她安排演出者與之共舞。

此外，華碧玉表示，舊時代的三合院、四合院居住方式，讓人和人之間的距離更為靠近，也可三代同堂住在一起，這次也會運用多媒體影像投影呈現。演出將於5月9日在台北市中山堂中正廳登場。

(中時 )