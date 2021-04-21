談100次戀愛會有100種結果，但能被記得的通常是刻骨銘心的，找工作也是一樣，不論是成功破浪擢拔錄用，還是被無情大浪拍仆於岸，刻骨銘心的總是那些心目中的理想工作。

土生土長在台灣的巧克力喬斯達（網友），在1111人力銀行的「面試經驗暨工作甘苦談」分享了他的海投經驗，由於志在參與 AAA 級遊戲開發，巧克力喬斯達在工作4年後決定拼一波海外求職，尋找他心目中的遊戲之花。「對於專業這方面我有著100%的信心，但對於海外工作經驗及英文會話經驗幾乎是0，所以平均起來50%，我認為把握機會才是最重要的。」

積極度相當高的巧克力喬斯達，對海外職場做好功課分析，鎖定簽證相對好取得，且薪資與生活相對平衡的英國，做為強攻海外職涯路的首站。再者，也點出軟體工程師一直是英國的短缺勞力之一，今年（2021）對於技術工作簽證有放寬且改為積分制，職業別若在短缺勞工名單內，相對加分許多。

由於台英兩國距離，面試是以視訊(Skype)為據，巧克力喬斯達還自我幽默說自己沒有前往英國，所以不用擔心防疫破口。第1個面試的公司是Rockstar Games（常被玩家稱為「R星」或「R* 」），是遊戲發行商Take-Two Interactive旗下的遊戲開發分公司。

雖說初次與外國人視訊面試讓他非常緊繃，但照常規操作，初步問題不外乎是為什麼選擇R星、有沒有去過英國、若去英國會單獨還是帶人一起、分享做過的專案及Graphic Works、興趣嗜好、為什麼想離開原本的公司、有沒有跟其他公司面試等全世界的HR會問的問題，只是全以英文應對。

然後，就沒有然後了！巧克力喬斯達唉嚎自己連進一步接受程式測驗的機會都沒，他檢討自己在過程中並沒有做好完善準備，導致與R星擦身而過。不過，他還是覺得這次面試還是相當有價值的。【結果：無聲卡】

值得注意的是，巧克力喬斯達建議，在投履歷前務必注意開缺日期，追蹤該公司的LinkedIn，如果LinkedIn該公司的職缺跟career頁面一致，且在1個月內，應該都還有在徵人。還有，像知名3A大廠肯定有自己網站，使用公司的官網頁面應徵才是效率最高的，就像台積電那樣。

對想找海外工作的求職者來說，海投經驗相當寶貴，在「面試經驗暨工作甘苦談」還能搜羅到令人嘖嘖不已的奇遇，像s6307（網友）分享的海外面試經驗，考題竟然是「火影忍者裡面的「邁特．凱」，每天為了修練體術要爬樓梯，要怎麼在一定的體力下爬到最多的階梯數，例如開生門可以跳兩階，開杜門可以跳五階，開死門可以跳到頂層但是就不能再爬了。」想必沒看過火影忍者的人會很莫名其妙，「我是覺得QA考這個滿不人道的，加上考題很奇葩。」s6307這麼寫，相信網友們看到這，都會面帶僵硬地微笑說，這測試果然很有特色。（點頭如搗蒜）

等到進入第2關video call，s6307形容考官是位一直住在倫敦的英國人，有一種天龍人的貴氣，然後考官說自己「沒看過火影忍者」。不知為何，這兒總讓人想要腦補一些有的沒的畫面。

整個面試過程順風順水的，自信滿滿的s6307在心中對每道問題打勾，還聊到下一關會提供機票跟住宿到英國，但是，大家都知道職涯路就是這樣起伏無常，在掛掉電話的前一分鐘，考官順口問了一句，「你知道我們公司的產品在做甚麼嗎？」s6307：「…」。OK，加分題掰掰。「就這樣，我從倫敦夢中醒來了。」說好的機票跟住宿？不存在的。【結果：onsite前一關敗北】

「其實對我打擊滿大的，原以為搞定「凱」，應該是勝券在握了！結果我連到它們官網稍微玩一下都沒有」，藉由對這次求職被拍掛在岸邊的經驗，s6307含淚告訴大家，由於海投的關係，很多面試相對掌握度低，不清楚徵才公司在做甚麼，這對面試而言是很大的致命傷，「因為除了技術以外，QA面試也常常直接要你拿產品去解釋，這樣更能看出你對測試的敏銳度跟經驗。」

「面試不是即席演講，除了自身實力以外，有機會做功課的地方不要浪費了。」相信不只是s6307，對很多求職者來說，每一次面試經驗都是相當寶貴的，惟有做好事前準備，才能有效提高錄取機率。

不論面試後是成功破浪擢拔錄用，還是被無情大浪拍仆於地，1111人力銀行發言人黃若薇表示，第一重要的是端正自我的「態度」，力求展現積極自信。另外，事前的準備功課是不能少的，懂得善用1111人力銀行的「面試經驗暨工作甘苦談」，藉由大家經驗分享，避開眾多踩雷點或無心之失，還可以獲悉有利面試現場的種種訊息，幫助你提前預習面試，讓面試官對你留下深刻印象，進而提高錄取的機會。

最後，她也提醒年輕求職者，網路社群發達，要小心網路刊登內容與實際工作內容大不相同，反而落入求職陷阱，最好選擇有品牌及品質的人力銀行，進行履歷的投遞。還有，履歷除了中文自傳以外，「英文自傳」也是現在多數企業檢視求職者能力與衡量未來發展的指標之一。

(中時新聞網)