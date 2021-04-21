去年屏東全國中等學校運動會在國男組競技體操個人獨攬7面金牌，獲得體操界「最強國中生」封號的體操小將莊佳龍，今年升上以高中生身份挑戰雲林全中運，為新北市三重高中體操隊搶下4面金牌。

莊佳龍去年是新北市明志國中學生，2020屏東全中運在雙槓、單槓、鞍馬、吊環、地板、跳馬及個人全能都站上頒獎台最頂端，成為該屆最多金選手，單屆7金也締造全中運史上新猷，今年以高一生身份挑戰學長們，在個人全能、鞍馬、雙槓與單槓收下4金。

莊佳龍表示，才高中第一年，雖然很想拚6斤，但上面還有很多厲害的學長，競爭對手比國中更多、對抗更激烈，4金已經是不錯的成績，總分10分的話，他給自己今年全中運表現打8分。

從小學二年級開始接觸體操，莊佳龍因為阿嬤期待看他出國比賽，一路努力翻滾到現在，而中華隊男子競技體操隊已經取得東京奧運成隊參賽門票，最終國手名單還沒決定，對於國手選拔，年輕的莊佳龍看很淡，也認為自己還要多成長，再去做奧運夢。

(中時 )