倫元投顧分析師陳學進表示，台股21日開低走低，終場下跌121.76點，跌幅0.7％，收在17,202.11點；櫃買指數亦下跌0.6點作收，跌幅0.28％，收在213.02點；三大法人進出方面，外資續賣202.61億元，投信續賣1.51億元，自營商轉賣53.8億元，惟外資法人於台指期續賣789口多單，累計淨空單部位為26,668口，心態轉趨謹慎中性偏多。

台股在連日創高下，市場「居高思危」心態轉趨濃厚，加上美股四大指數連兩日下殺拉回，使加權指數21日開低下殺。不過，在全球經濟可望強勁復甦，將支撐股市持續上衝，加上美國1.9兆美元紓困案上膛，不僅全球資金淹腳目、熱錢效應延燒，將有利後市再營造一波資金行情。

個股方面，本周納入投資組合的裕民，波羅的海運價指數（BDI）急速反彈，運價高漲，市況一路看旺至第三季，股價持續上漲，只要量價不失控，後市仍有續漲機會可期。

展望後市，台股目前並未出現「爆量長黑」、「島狀反轉」情況，且儘管部份電子股受到外資法人調節壓抑，近期股價表現相對疲弱，惟市場人氣並未因此退卻，資金反倒持續轉戰水泥、塑化、紡織、電線電纜、造紙、鋼鐵、航運等類股；至於電子族群，面板、DRAM、矽晶圓族群亦接棒演出，顯見「多頭驚驚漲」、個股輪動格局仍持續進行中，並沒有改變。

(工商 )