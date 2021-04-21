證券分析師陳杰瑞表示，台股大盤21日見到較大的回檔，終場下跌121.76點，收在17,020.11，呈現價跌量增。就技術面觀察，是較不好的訊號，惟目前日KD指標仍在高檔鈍化，短多趨勢不變。至於台股大盤疲弱的原因，主要是因為台積電（2330）下跌10元拖累，若扣除台積電影響，台股表現仍算平穩，暫時無須過度擔憂。

觀察盤面表現，台積電、聯電、聯發科等權值股，表現較為弱勢，對加權指數造成壓抑。不過，盤面強勢族群相當多，航運族群仍是目前主流，包括長榮、陽明、裕民等，多檔個股漲停，持股表現亮眼，傳產主流不變。

至於鋼鐵股，雖中鋼稍作震盪，惟族群並未轉弱，預期持股中鋼、大成鋼經歷高檔震盪後，仍有望持續創高。此外，塑化、水泥股等，也有亮眼表現，原物料族群有望複製2002～2010年的大多頭行情，投資人可以好好把握。

電子股部分，晶圓代工及IC設計仍弱勢，惟矽晶圓、第三代半導體族群，20日轉強後21日表現不俗，面板三虎亦強勢上攻再創新高，記憶體指標股晶豪科、群聯也同步轉強，上述族群均為短線可以留意的電子股。

個股方面，本周納入投資組合的裕民，散裝航運在BDI指數大漲、創19個月新高帶動下，股價持續走高，雖短線漲多，惟股價仍落後2007～2008年水準，目前全球鐵礦砂需求強勁，有望持續走高。

(工商 )