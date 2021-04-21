證券分析師吳磊光表示，印度和巴西等開發中國家苦於控制新冠疫情復發，再度攪亂全球股市熱情，市場對於過度看好經濟重啟的疑慮升溫，美股四大指數20日齊步回檔，台股也因日本疫情衝擊，21日下跌121點，收在17,202點。

台積電法說會釋出今年營運目標上修及調高資本支出等利多，卻無助股價表現，主因外資看衰5奈米初期量產對毛利率帶來的壓力，評弱台積電第二季獲利表現，21日收盤正式跌破600元信心關卡，以592元作收。

台股本波大漲是藉由歷史最寬鬆的資金行情驅動，但更重要的是，整體企業獲利也確實繳出超乎預期的成長。近期半導體與科技股伴隨台積電走勢同步回檔，但只要台積電止跌止穩，半導體仍是布局獲利的重要產業。

個股方面，本周納入投資組合的瑞祺電通，身為鴻海集團旗下小金雞，近年布局網路安全、雲端運算、通訊等運用，躋身歐美與大陸三大市場，為鴻海的5G生態圈增加助力。

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