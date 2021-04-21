為拉近「人」與「水」的距離，屏東縣政府於前瞻基礎建設水環境計畫項下爭取預算辦理萬年溪水岸空間環境改善計畫─復興公園與萬年公園環境再造。第一階段萬年公園已於去年完成開放，第二階段復興公園將於26日開放啟用，提供市民與外來遊客優質的休憩環境。

水利處表示，本次復興公園改造後在萬年溪設置橡皮壩攔水堰可調整控制水位，有效阻隔下游段較差之水質回流，並增加曝氣含氧量，將萬年溪的水源溢流至園內，經由水生植物淨化水道及礫間水道等，藉由生態工法來改善水質，創造優質的自然生態水域，最後再回歸萬年溪中，使水資源循環得以生生不息，達到環境營造兼具水質處理的功效。

該案在闢設階段便規劃兩處公園分別的開放時程，希望帶給民眾不一樣的感受，在萬年公園於109年4月開放屆滿一年後，現今復興公園也即將以嶄新的面貌跟市民朋友們相見，待總體驗收完畢開放後，可望成為屏東縣民另一處休憩的新去處。

期盼開放後的復興公園不僅兼具地方民眾運動、休憩及遊樂、賞景的都市公園，也讓屏東熱情的陽光與生態的溪流發光發熱，朝生態永續的宜居城市再邁進一大步，並結合水環境教育成為新世代的韌性水岸園區。

(工商 )