受惠於終端需求強勁，銅箔及銅箔基板供不應求，銅箔廠金居(8358)及銅箔基板廠台光電(2383)、聯茂(6213)及騰輝-KY(6672)3月合併營收同步創下單月歷史新高，由於產能處於滿載，且各廠陸續調漲價格以反應成本，台光電及騰輝-KY第2季營運可望優於第1季，聯茂因江西廠新產能加入量產，可望降低新埔廠火災影響，第2季營運亦不看淡。

各國重啟5G基礎建設，且伺服器等需求回溫，加上全球車市復甦，PCB上游材料-銅箔、玻纖及銅箔基板今年第1季營運淡季不淡，金居、聯茂、台光電及騰輝-KY 3月合併營收同步登頂，其中台光電3月合併營收為28.18億元，年成長29.97%，創下單月歷史新高，累計前3月合併營收為80.03億元，年成長35.45%；台光電表示，客戶訂單強勁，目前產能均是滿載，第2季營運成長可期。

聯茂3月合併營收攀高至27.52億元，月增28%，年增13.88%，創下單月歷史新高，累計第1季合併營收為73.93億元，年增31.62%；聯茂新埔廠日前失火，不過由於江西二期新廠於4月開始加入量產，新埔廠區停產期間將由江西廠支應，聯茂表示，目前客戶訂單強勁，公司將藉由廠區產能調度滿足客戶需求，降低火災對營運的衝擊。

騰輝-KY3月合併營收達6.12億元，年成長23.24%，創下單月歷史新高，累計1到3月合併營收為16.09億元，年成長19.95%；騰輝-KY表示，目前訂單狀況良好，第2季有機會比第1季好，電動車、車載及高功率照明智慧化趨勢，以及散熱應用需求逐步增加，可望成為公司維持營收高成長動能。

銅箔及銅箔基板廠第2季營運看好，金居、台光電、聯茂及騰輝-KY今天股價也無畏台股漲多拉回，同步逆勢收高。

(時報資訊)